Kompany overweegt twee spitsen te zetten, maar niet om systeem aan te passen: "Ik kan ook Cullen daar zetten"

Anderlecht heeft nog steeds een efficiëntieprobleem waar ze een oplossing voor moeten vinden. Wij opperden de optie om met twee spitsen te spelen bij Vincent Kompany. En daar heeft hij wel oren naar.

Maar eerst en vooral: het systeem gaat daardoor niet veranderd worden. Abdoulay Diaby is voor morgen in Moeskroen al een optie, maar dan wel in een rol als die van Michel Vlap. "Die vraag over twee of drie spitsen is een kwestie van animatie", vindt Kompany. "Kijk, ik kan zelfs Cullen als tien zetten, maar dan speel je iets meer verdedigend."

"Ik kan Diaby op die positie zetten en dan speel je offensiever. En als ik Vlap of Ait El Hadj daar zet, heb je eigenlijk een mix van de twee. Je kan die of die zetten, maar je moet gewoon begrijpen hoe wij bewegen op het veld. Ik kan veel profielen uitspelen op die positie."

Gebrek aan kopkracht

Eén probleem zal ook Diaby waarschijnlijk niet kunnen oplossen: het gebrek aan kopkracht. Behalve Nany Dimata op speeldag twee heeft nog geen enkele paars-witte speler raak kunnen treffen met het hoofd.

Kompany erkent het probleem. "We hadden niet kunnen overleven zonder onze Academie, maar toen ik mijn debuut maakte bij de A-ploeg kon ik ook niet koppen. Tihinen deed dat allemaal voor mij. We werken er enorm op, maar we hebben inderdaad sommige lacunes en kopkracht is er daar zeker één van. Op dit moment hebben we zonder ook veel kansen. 29 schoten op doel tegen Waasland-Beveren waarvan 9 binnen het kader. Dus de rest zal ook wel volgen."