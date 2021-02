Antwerp mist een aantal belangrijke spelers in aanloop naar de derby!

Tijdens de wekelijkse persconferentie sprak trainer Franky Vercauteren over de blessures van een aantal spelers die zondag de derby tegen Beerschot zullen missen.

Dieumerci Mbokani en Faris Haroun zijn al een tijdje geblesseerd. "Ik weet niet wanneer ze terug gaan zijn. Voorlopig doe ik geen prognose. De matchen volgen zich zo snel op dat dit moeilijk te zeggen is." Dit zei Franky Vercauteren die zelf in het ongewisse blijft wanneer zijn twee ervaren pionnen terug beschikbaar zijn.

Alexis De Sart heeft een scheur in de quadriceps. Hij gaan waarschijnlijk niet te lang geblesseerd zijn namelijk een tweetal wedstrijden. Franky Vercauteren hoopt dat hij tegen Standard Luik er terug bij is maar dat blijft afwachten.

Aurelio Buta traint terug mee en is hersteld van zijn COVID-19 besmetting. "Naar zondag toe gaat dit moeilijk zijn. We gaan hem zo snel en goed mogelijk op trainen en dan zien we wel", zei Franky Vercauteren.

Tot slot is het afwachten wat de COVID-19 testen als resultaat gaan geven. Alle spelers zijn getest en de resultaten moeten nog binnenkomen. Hopelijk voor Antwerp zijn er geen nieuwe besmettingen en is iedereen erbij voor de wedstrijd van zondag.