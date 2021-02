Misnoegde Vercauteren: "Eerste doelpunt van Club was exacte kopie van wat ik speler tijdens de rust meegaf"

Franky Vercauteren rekende op een snelle uitbraak om Club Brugge het vuur aan de schenen te leggen. Maar die plannen konden de vuilnisbak in na de 1-0 van de thuisploeg, nochtans had de trainer zijn spelers gewaarschuwd.

Met Le Marchand stond bij Antwerp een nieuwe speler tussen de lijnen die in de wintermercato is gehuurd van Fulham. Vercauteren was tevreden over de wedstrijd van zijn nieuwkomer, maar had toch wel een groot puntje van kritiek.

"Ik heb hem tijdens de rust nog enkele dingen uitgelegd en dan komt dat eerste doelpunt, een exacte kopie van hetgeen ik gezegd had in de kleedkamer. Zijn prestatie beantwoordde aan mijn verwachtingen, wat niet evident is aangezien hij zeer weinig matchritme heeft en nog niet lang meetraint met ons", klinkt het bij Vercauteren.

Le Marchand is een van de weinige nieuwkomers bij Antwerp. Hij wordt net als De Wolf en Avenatti gehuurd tot het einde van het seizoen. "Het was de bedoeling om ons deze mercato te versterken op de flanken en vooraan, ook naar dubbele bezetting toe. Met Buta die COVID had en Juklerod die uit de selectie valt, moeten we soms creatief zijn met oplossingen en Ritchie De Laet op het middenveld zetten is een van die oplossingen", verklaart Vercauteren.