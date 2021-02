Vercauteren countert sluimerende kritiek bij Antwerp: "Ik zie genoeg spektakel, 't is maar door welke bril je het bekijkt"

Antwerp pakte onder Franky Vercauteren een knappe 15 op 18. Een sterke start van de ex-coach van Anderlecht, maar toch kreeg die hier en daar de nodige kritiek te verwerken op de manier waarop hij de resultaten neerzet.

Het is overduidelijk dat Vercauteren meer defensieve zekerheid inbouwt dan zijn voorganger Ivan Leko, daarom wou voorzitter Paul Gheysens hem ook koste wat het koste aan boord halen bij stamnummer één. Maar mag het allemaal niet net iets meer zijn?

"Ik zie genoeg spektakel, ’t is maar door welke bril je het bekijkt”, countert Vercauteren in Het Nieuwsblad. “In Brugge braken we enkele keren scherp uit, waar niemand achteraf iets over zei trouwens."

"En in een van onze laatste matchen speelden we na twintig baltoetsen de tegenstrever uit verband. Máár: voor mij is het resultaat altijd de locomotief. Als het 0-5 eindigt in het voordeel van de tegenstander, kreeg je ook spektakel, maar aan de verkeerde kant.”