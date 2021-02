Laurens De Bock zit lekker in zijn vel bij Zulte Waregem en toont nog veel ambitie: "Ik zou graag blijven en misschien zie ik mezelf ooit wel weer bij een Belgische topclub"

Bij Het Nieuwsblad geeft Laurens De Bock in een interview aan zich goed te voelen aan de Gaverbeek. De Bock wordt geleend van Leeds, maar de ex-speler van Club Brugge steekt niet onder stoelen of banken dat hij ook volgend seizoen graag zou willen blijven.

In het interview liet De Bock uitschijnen dat hij, ondanks het resterende jaar contract, zichzelf niet meer als speler van Leeds ziet. “Leeds zal het niet worden, nee. Ik heb daar nog een contract van een jaar, maar ik hoop dat er een regeling kan worden getroffen. Op het moment dat ik dat contract ondertekende, was ik natuurlijk blij met de voorwaarden. Maar eens je terug in je ritme komt en deel uitmaakt van een team, gaat het sportieve echt wel primeren op het financiële plaatje. Ik ben nu meer bezig met mijn toekomst als voetballer dan met mijn bankrekening.”

Bij Zulte Waregem speelde hij dit seizoen bijna alle wedstrijden. Laurens De Bock is één van de sterkhouders in het team van Francky Dury. De 28-jarige linksachter toont ook nog veel ambitie.

“Eerst en vooral wil ik opnieuw bevestigen in België. Ik sta niet bepaald te springen voor een nieuw buitenlands avontuur. Zeg nooit nooit, maar het liefst zou ik in België blijven. Of ik mezelf ooit nog opnieuw bij de Belgische top zie? Waarom niet? Ik ben nog steeds ambitieus. Maar als ik die stap ooit weer wil zetten, moet ik eerst nog meer bevestigen. Ik ben momenteel gelukkig, de rest is een zorg voor later.”