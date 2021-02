Stijnen spreekt zich uit over afgelasting Charleroi-Club en penaltygeval op het Kiel: "Geen schwalbe van Brogno?"

Stijn Stijnen, de trainer van Patro Eisden Maasmechelen, volgde zondag de gebeurtenissen in ons profvoetbal op de voet. Dat blijkt alvast uit zijn tweets. De voormalige Club-doelman stelt zich vragen bij de afgelasting van Charleroi-Club en het strafschopgeval in Beerschot-KVM.

Om 18u15 hadden Charleroi en Club Brugge aan hun wedstrijd moeten beginnen. Scheidsrechter Lothar D'Hondt besliste na inspectie van het veld echter om af te gelasten. Enkele stroken zouden er te gevaarlijk bij liggen waardoor er niet gespeeld kon worden.

Je kan u de vraag stellen waarom de warmtelampen pas na de beslissing stonden te blinken.... — Stijn Stijnen (@StijnStijnen1) February 14, 2021

VRT-journalist Tom Boudeweel was ter plekke en deelde enkele foto's. Stijn Stijnen heeft iets bijzonder opgemerkt. "Je kan u afvragen waarom de warmtelampen pas na de beslissing stonden te blinken..." Is er wel alles aan gedaan om een afgelasting te vermijden?

In elk geval, op het Kiel kon er wel gevoetbald worden. Beerschot klom in de tweede helft op voorsprong tegen KV Mechelen na een strafschopdoelpunt van Holzhauser. Maar was het wel penalty? Loris Brogno ging na licht contact neer. "Een arbiter kan zich vergissen op het veld", stelt Stijnen. "Maar de beelden zien in het busje en geen schwalbe zien van Brogno?"

Een arbiter kan zich vergissen op het veld.... maar de beelden zien in het busje en geen schwalbe zien van Brogno ?? 😱😱 #Bekvm #goedvoorbeerschot😉 — Stijn Stijnen (@StijnStijnen1) February 14, 2021

Nadien zou ook Beerschot nog te klagen hebben over de arbitrage, want de 1-2 van Druijf in de slotseconden werd vooraf gegaan door buitenspel van Rob Schoofs.