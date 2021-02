Olivier Deschacht viert bijna zijn veertigste verjaardag: "Is er geen fout op zijn geboorteakte?"

Olivier Deschacht draait ondertussen al ettelijke jaren mee op het hoogste niveau. Ook nu toont hij nog wekelijks zijn kwaliteiten aan de Gaverbeek. Morgen viert de centrale verdediger zijn 40e verjaardag. Dat levert vooral hilariteit op bij zijn coach.

Francky Dury rekent elke week op de kwaliteiten van zijn ervaren basispion. Dit seizoen stond Deschacht maar liefst 26 keer aan de aftrap. De coach van Essevee grapt dan ook over zijn leeftijd: "Is er geen fout op zijn geboorteakte? 40 jaar? Dat kan toch niet, hij lijkt er 35 of 30", vertelde hij aan Sporza.

De voormalige verdediger van Anderlecht blijft dus ook op een hoge leeftijd belangrijk voor zijn elftal. Dat beseft ook Dury die nog hoopt op meer: "Hij speelt fantastisch. Ik wil het niet forceren, maar zal wel de eerste zijn die vraagt om er een jaartje bij te doen. We zien wel, er is ook leven na het voetbal."

De speler zelf heeft nog geen beslissing genomen, zijn contract loopt deze zomer ten einde: "Een 40e verjaardag is toch het begin van een nieuw leven. Rond Nieuwjaar was ik 99% zeker dat ik ging stoppen. Maar als je ziet dat je nog fit bent en meekunt op elke training... We zien wel."