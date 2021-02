Ook in STVV-Zulte Waregem weer discutabele fase: "Nog veel sleutelwerk aan VAR"

De VAR maakte afgelopen weekend alweer geen goede beurt. Zo werd in Beerschot-KV Mechelen een flagrante buitenspelfase over het hoofd gezien. Maar ook bij STVV-Zulte Waregem eiste de VAR een hoofdrol op in de tweede helft.

Halverwege de tweede helft stuurde Chris Durkin de infiltrerende Yuma Suzuki diep. De Japanner nam de bal keurig mee en schuift het leer onder Bostyn tegen de netten. Het feestje ging echter niet door. De VAR wilde de beelden herbekijken. Niet omwille van buitenspel, zoals iedereen dacht, maar omdat Suzuki de bal met de hand beroerd zou hebben. Na minutenlang oponthoud werd het doelpunt alsnog afgekeurd. Tot grote ergernis van Peter Maes, die fulmineerde langs de lijn. "Ik was inderdaad al behoorlijk opgewonden vóór het verdict viel. Als je zo lang de beelden moet herbekijken op eventueel handspel, is dat veelzeggend. Dit was geen clean error, dus was die tussenkomst van de mannen in het busje niet nodig. Ik ben van mening dat er nog heel wat aan die VAR-situaties kan en moet gesleuteld worden", aldus Peter Maes.