Administratief directeur Charleroi: "Moeilijk om nu te investeren in veldverwarming"

Charleroi - Club Brugge is voorbije zondag niet kunnen doorgaan. Over de afgelastingen in onze competitie is het laatste woord niet gezegd. Pierre-Yves Hendrickx, administratief directeur van Charleroi, vindt dat zijn ploeg weinig verweten kan worden.

Kon hij leven met de afgelasting? "Als je er alles aan doet, is dat moeilijk. De scheidsrechter kent het reglement en het is zijn taak om te beslissen", hield Hendrickx zich voor de camera van VTM op de vlakte. "Het klopt dat het terrein er niet perfect bij lag."

Is het zo dat Charleroi er alles aan gedaan heeft om de match te kunnen laten doorgaan? "Natuurlijk. Sinds de zondag voor de wedstrijd hebben we het veld goed onderhouden en sneeuwvrij gemaakt. We hebben er nog aan gewerkt met lampen om te verwarmen."

Geen miraculeuze oplossing

Charleroi is één van de clubs die nog geen veldverwarming heeft. "Het stadion is van de stad. Binnen drie-vier jaar hebben we een nieuw stadion, dus het is moeilijk om nu te investeren in veldverwarming. Het reglement staat twee oplossingen toe. Er is het bewijs bij Waasland-Beveren dat het soms met veldverwarming ook niet gaat. Er is geen miraculeuze oplossing."