Venezolaans toptalent meteen in de selectie bij Club Brugge?

Heel wat afwezigen: Hans Vanaken, Noa Lang, Mats Rits, Stefano Denswil en Matei Mitrovic hebben deze week positief getest op Covid-19. Maandagavond lijkt de competitieleider dus ook te moeten rekenen op enkele jonge jongens uit de beloften. Bij Club NXT zat Daniel Perez alvast niet in de selectie voor de competitiewedstrijd tegen Deinze, die met 4-0 verloren ging.

De Venezolaan streek deze winter neer in het Jan Breydelstadion. De 19-jarige spits staat in het voetbalwereldje gekend als een groot talent, maar moest eerst minuten verzamelen bij de beloften. Op zijn debuut trof hij al na enkele minuten raak tegen leider Union.

Zou hij Philippe Clement al na één wedstrijd hebben overtuigd? De spits zat dus niet in de selectie en lijkt zich te mogen opmaken voor een debuut op het hoogste niveau.

Dani Pérez is in the matchday squad for Club Brugge’s home game against OH Leuven tomorrow night.



If the 19yo striker takes to the field, he’ll be faced with the challenge of scoring past Venezuelan goalkeeper Rafael Romo.

