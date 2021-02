Waasland-Beveren verspeelde in extremis twee dure punten en speelt nu tegen rechtstreekse concurrent: "We hebben alles nog in eigen handen"

Waasland-Beveren liep zaterdag een ferme kater op. Het leek lang op weg naar een belangrijke overwinning, maar zag in extremis Massimo Bruno nog de gelijke stand op het bord knallen. Dit weekend staat er een belangrijke wedstrijd tegen Cercle op het programma, daarna volgen 2 thuiswedstrijden.

Dit weekend kopte Aleksandar Vukotic Waasland-Beveren pas in minuut 87 op voorsprong tegen Charleroi. De rode lantaarn leek dus op weg naar een belangrijke driepunter, maar zag de bezoekers in extremis nog een punt pakken. Teleurstelling heerste op de Freethiel: "Ik was enorm blij met mijn goal, maar om eerlijk te zijn dacht ik al dat het gedaan was en dat we gewonnen hadden. Ze scoren nog in de allerlaatste minuut, dat is voetbal. We hebben goed gespeeld en toonden veel vechtlust. Charleroi blijft nog steeds een ploeg die speelt voor een plek in de top vier, dus we mogen blij zijn met een punt", vertelde Vukotic in een interview aan zijn club.

Waasland-Beveren staat daarom nog steeds op de laatste plaats, maar het eerste veilige plekje boven de degradatiestreep telt nauwelijks één punt meer. Zaterdagmiddag staat er een belangrijke verplaatsing naar Cercle Brugge op het programma. Een wedstrijd die de Waaslanders moeten winnen in de strijd om het behoud: "We staan nu laatste in de stand en hebben de punten echt nodig. Eerst spelen we tegen Cercle Brugge, daarna volgen er twee thuiswedstrijden. We hebben nu alles in eigen handen."