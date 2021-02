Officieel: jeugdproduct krijgt eerste profcontract bij Standard

Standard heeft een jeugdproduct langer aan zich verbonden. Ismaël El Abbassi heeft maandag een eerste profcontract bij de Rouches getekend. Hij speelt sinds 2018 voor de jeugdopleiding in Luik.

De 18-jarige flankaanvaller heeft indruk gemaakt op het bestuur en krijgt daarom een eerste contract: "Het jonge talent, dat sinds 2018 speelt op de SL16 Football Campus, zet zijn avontuur bij Standard de Liège dus verder. We wensen hem een gouden toekomst toe in onze kleuren”, klonk het via de officiële kanalen van Standard.

De Rouches geven dus opnieuw een jonge snaak het vertrouwen. Momenteel staan de jongens van Mbaye Leye in de stand pas op een tiende plaats, het dreigt momenteel play-off 1 mis te lopen. Zondag wacht het belangrijke duel tegen Anderlecht.