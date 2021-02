Ex-Genk-speler spreekt lovend over Noa Lang: "Waarom zou je hem niet meenemen naar het EK?"

Noa Lang ontbolsterd volledig in de Jupiler Pro League bij Club Brugge. Analist en voormalig Genk-speler Theo Janssen ziet voorlopig geen reden om de Club-aanvaller niet te selecteren voor het EK van deze zomer.

In een interview met Het Belang Van Limburg sprak ex-Genkie en voormalig Nederlands international Theo Janssen klare taal: “Ik zou niet weten waarom Frank de Boer hem niet naar het EK zou meenemen."

Consistentie

Volgens de flamboyante Nederlander verdient Noa Lang een plekje in de EK-selectie van de Nederlandse nationale ploeg. "Club Brugge zou in Nederland ook een topclub zijn. Wel, hij laat het daar wekelijks zien", beargumenteert Janssen.

Ook de coronabesmetting die Lang vorige week opliep zou geen probleem mogen vormen. Janssen is duidelijk: "Als hij dit niveau volhoudt tot aan de zomer vind je wel een plekje voor hem in een 23-koppige selectie."

Supersub

De gewezen Genk-middenvelder ziet zijn landgenoot echter wel nog geen rol als basisspeler vervullen bij Oranje, maar denkt dat hij met zijn scorend vermogen en goede dribbel wel een meerwaarde kan zijn voor het elftal.

Lang was dit seizoen al goed voor 12 doelpunten en 9 assists in 26 wedstrijden over alle competities bij Club Brugge.