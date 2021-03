Benat San José laat topschutter op bank tegen STVV: "Kan niet altijd top zijn"

Dankzij de 0-2 overwinning van Eupen bij STVV lijken de Panda's verzekerd van een verlengd verblijf in 1A. Opvallend: Smail Prevljak startte op de bank op Stayen. In de slotfase viel de Bosnische sluipschutter in, waarna hij quasi meteen scoorde.

De Spaanse T1 van Eupen was een opgeluchte coach na afloop. "Dit is een héél belangrijke zege, op een moeilijk veld. STVV is een tactisch moeilijk te ontwrichten elftal. Met name in balverlies ben ik erg tevreden met wat mijn ploeg liet zien."

"In de eerste helft hadden we de match onder controle. Na de rust kwamen zij meer opzetten, waardoor wij meer op de tegenaanval ging speculeren."

Opvallend: Smail Prevljak begon -met het oog op het bekerduel tegen AA Gent?- op de bank. De Bosniër viel in de slotfase in en scoorde enkele minuten later de beslissende 0-2. "Hij is zo goed, maar hij kan niet elke week top zijn", aldus Benat San Jose. "Vandaag hebben we gekozen voor sterke en snelle spitsen. Smail wist dat hij alsnog belangrijk kon zijn, en dat is ook gebleken. Het was dus een tactische keuze om hem niet te laten starten."