Top&Flop Anderlecht, Cercle Brugge, Essevee, Genk vs tamme Kanaries en Carcela

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Genk met de relance KRC Genk had het de voorbije weken en maanden wat lastig en er werd al getwijfeld aan coach John van den Brom. Maar de Nederlandse coach legt wel steeds beter zijn eigen accenten. Op bezoek bij Charleroi kwam het er eindelijk eens allemaal uit, met een belangrijke driepunter tot gevolg. © photonews Project Kompany Hetzelfde eigenlijk bij RSC Anderlecht. Ook daar stond Vincent Kompany een beetje onder druk, maar werd het op bezoek bij Standard een knappe zege voor paars-wit. Metronoom Josh Cullen lag aan de basis van een knappe zege met heel veel gewonnen duels, ook achterin hielden ze het goed gesloten. West-Vlaamse toppers Er waren ook enkele West-Vlaamse clubs die opnieuw leuke dingen lieten zien. Club Brugge speelde niet, Kortrijk verloor in de derby van een stevig Zulte Waregem waar Francky Dury met enkele prima wissels en bijsturingen kwam. © photonews Cercle Brugge heeft 7 op 9 gepakt onder Yves Vanderhaeghe, KV Oostende zit na een prima reeks onder Blessin dan weer in de top-4 en mag echt dromen van play-off 1. En ook Essevee mogen we nog niet helemaal uitvlakken met nog vijf wedstrijden voor de boeg. Het gaat goed in de provincie. FLOP Amechtig Standard Anderlecht won, ook met dank aan een amechtig Standard. Dat gaf helemaal niet thuis op Sclessin, zoveel was duidelijk. Mehdi Carcela was misschien andermaal de negatieve uitschieter. Als het goed gaat met de Rouches is hij heel belangrijk, maar als het wat minder gaat zie je dat ook vaak het eerst aan hem. © photonews Charleroi op drift Charleroi is dan weer helemaal op drift. Het blijft wachten op een goede reeks, de play-offs lijken ondertussen helemaal weg. Na een prima vorig seizoen en een prima begin dit seizoen zijn ze helemaal weggevallen. Bovendien is het ook voetbalmatig heel wat minder geworden. Tamme kanaries STVV moddert aan met 1 op 12 en moet nog steeds naar beneden kijken. Vooral de eerste helft was erg pover. De Kanaries moeten zo op de vijf laatste speeldagen toch nog wat aan de bak. Het nieuwe van Peter Maes is er even af, het is nu zaak zo snel mogelijk voor zekerheid te zorgen.