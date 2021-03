Leye blijft na zege tegen Club vasthouden aan codewoord bevestigen en gunt volgende tegenstander het behoud

Komende zondagmiddag (13u30) trekt Standard Luik naar Le Canonnier om Moeskroen partij te geven op de 29ste speeldag van het kampioenschap.

Met een nieuwe dosis vertrouwen, na de overwinning in de beker tegen Club Brugge. "Er was een reactie nodig na onze nederlaag tegen Anderlecht en die was er donderdagavond. In vier dagen tijd hebben we een verandering gezien in de attitude en mentaliteit. Of we een klik gemaakt hebben? Het is te vroeg om dat te zeggen", blijft Mbaye Leye voorzichtig.

"We zijn al snel content na een paar goede matchen", verwijst Leye naar het reeksje dat zijn ploeg neerzette toen hij net de fakkel had overgenomen. Hij wil nog meer de drang om te winnen in de groep slepen. "We moeten de nederlaag haten. We moeten klaar zijn voor elk gevecht, want alle matchen zijn belangrijk. De kleinere ploegen, die staan ons met geslepen messen op te wachten."

We willen bevestigen en winnen

Bevestigen is het codewoord voor Leye. "We moeten op de afspraak zijn en onze goede prestaties kunnen bevestigen. De sleutel? Altijd druk blijven zetten. We willen bevestigen en winnen, maar het gaat zeker een moeilijke wedstrijd worden, want het is een ploeg die met een laag blok speelt", blikt de Senegalees vooruit naar de verplaatsing naar Moeskroen.

"Bovendien is er wel wat talent en ervaring met Bakic, Olinga en Mohamed bijvoorbeeld", waarschuwt Leye. "Moeskroen is een club die altijd een moeilijk seizoen doormaakt, maar er ook altijd in slaagt om in 1A te blijven. Mijn wens is dat we hen verslagen zondag, maar dat ze er toch in blijven. Het is de ploeg waar ik mijn actieve voetbalcarrrière beëindigd heb en het zijn er fantastische mensen."