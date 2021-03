Wat was het aandeel van Roger Vanden Stock in circus met Bayat en Van Holsbeeck? "Ik heb zijn naam in geen enkel document zien verschijnen"

De voorbije weken lekten enkele pijnlijke details uit over de enorme invloed van Mogi Bayat bij RSC Anderlecht. Eén van dé hamvragen was of Roger Vanden Stock op de hoogte was van de praktijken binnen zijn club?

De documenten verschenen een tweetal weken geleden in De Standaard. Het was pijnlijk duidelijk hoe Mogi Bayat door zijn persoonlijke band met toenmalig manager Herman Van Holsbeeck miljoenen euro’s verdiende. De zaakwaarnemer had zelfs de sleutels van het oefencomplex én nam de telefoon op toen er naar RSC Anderlecht werd gebeld. “Maar ik heb in geen enkel document van Football Leaks de naam van Roger Vanden Stock zien verschijnen”, klinkt het bij de verantwoordelijke journalist Nico Tanghe. “Ik heb vernomen dat de toenmalig voorzitter zich amper bezig hield met de dagelijkse werking van de club. Van Holsbeeck kreeg alle verantwoordelijkheid om Anderlecht te leiden.” Herman Van Holsbeeck kreeg alle verantwoordelijkheid om RSC Anderlecht te leiden Al waren er meer mensen binnen het Lotto Park op de hoogte. “Ik zag namen van medewerkers van Van Holsbeeck passeren in de documenten. Of zij het bestuur op de hoogte hebben gebracht toen ze merkten dat Bayat meer en meer macht kreeg? Daar heb ik geen antwoord op.”