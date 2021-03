Beerschot en OH Leuven blijven meedoen om play-off 1, slechts twee andere promovendi hadden in verleden beter kunnen doen

Met nog vier speeldagen voor de boeg maken zowel OH Leuven als Beerschot nog steeds aanspraak op play-off 1. Het is al heel lang geleden dat nog eens een promovendus play-off 1 meteen wist te halen en dus zijn de cijfers erg knap te noemen.

STVV wist erin te slagen in het eerste seizoen dat er play-offs waren, Antwerp leek lange tijd op weg om drie jaar geleden hetzelfde te doen en KV Mechelen had vorig seizoen de kans op de laatste speeldag, maar die match ging toen door het coronavirus niet door.

Promovendi

OH Leuven en Beerschot maken nu wél nog kans. Indien play-off 1 ook dit seizoen met zes ploegen zou gespeeld worden, was de kans sowieso realistisch dat een van beiden (of misschien zelfs beiden) de eindstrijd zou hebben gehaald.

Als we de cijfers van alle jaren sinds het bestaan van play-offs in acht nemen, dan zijn Beerschot en Leuven bij de beste promovendi. KV Mechelen had vorig seizoen wel beter kunnen doen, hadden ze op de laatste speeldag een of meerdere punten kunnen pakken - het seizoen werd afgebroken na 29 speeldagen.

STVV haalde dan weer 42 punten uit amper 28 speeldagen, doordat een team werd geschrapt uit de eindafrekening. Ook zij hadden dus mogelijk boven de 44 punten kunnen uitkomen na 30 speeldagen - maar dan nog.

Het moge duidelijk zijn: zowel Beerschot als OH Leuven hebben er een prima seizoen opzitten. Benieuwd of ze dat nu ook zullen kunnen bekronen met een stekje in de top-4. Al zou ook de top-8 op zich al een mooie bekroning kunnen zijn.