Verdediger Antwerp laat zich uit over toekomst: "Moet terug omdat mijn contract dat wil, maar daarna ..."

Bij Royal Antwerp zou het wel eens een drukke transferzomer kunnen worden. Een verdediger laat zich alvast uit over zijn toekomst.

Jérémy Gélin wordt dit seizoen door Antwerp gehuurd van het Franse Rennes. The Great Old heeft geen aankoopoptie in de huurdeal op de 23-jarige verdediger.

Die blijft op de vlakte over zijn toekomst. Of hij terug gaat naar Rennes, dan wel een andere weg inslaat? Dat zal nog moeten blijken.

Maximale uit carrière halen

"Ik moet terug naar Rennes, omdat mijn contract dat wil. Maar daarna kan alles gebeuren", aldus de centrale verdediger.

"Er kan heel veel gebeuren. Het gaat soms aan 2000 kilometer per uur in het voetbal en dat stoort me ook helemaal niet. Ik wil het maximale geven en daarna een goede keuze maken - mijn agent regelt dat allemaal."