Eric Van Meir blikt vooruit op Beerschot-Charleroi: "Het is verrassend dat je nog kan meespelen"

Met Beerschot-Charleroi staat er een wedstrijd op het programma die voor beide ploegen van groot belang is met het oog op de play-offs. Beide teams hopen de competitie op een plekje in de top 8 te beëindigen. Analist Eric Van Meir blikte vooruit op de clash tussen de twee ex-competitieleiders.

Het is bijzonder spannend in de Jupiler Pro League. Nadat de wedstrijd tussen Beerschot en Charleroi eerst werd verzet vanwege teveel coronabesmettingen bij de Carolo's zal de wedstrijd nu afgewerkt worden op woensdag 7 april.

Voor beide ploegen staat er veel op het spel. Analist Eric Van Meir blikte vooruit op deze wedstrijd. "We zijn nu in een stadium waarbij elke wedstrijd belangrijk is", vertelt de gewezen Charleroi-speler aan onze redactie. "Zeker omdat er nog maar drie speeldagen te gaan zijn en niemand nog punten mag verliezen wordt het een wel een moeilijke verplaatsing voor Charleroi."

Charleroi

© photonews

Van Meir vindt wel dat Charleroi niet enkel de wedstrijd tegen Beerschot als oorzaak mag zien indien ze zich finaal niet weten te plaatsen voor de play-offs. “Moest Charleroi het niet halen dan ligt dat niet aan het feit dat ze deze woensdag verloren zouden hebben. Ze hebben gewoon twee periodes gehad waarin ze heel weinig punten in hebben gepakt”, klinkt het bij de analist.

Vormdip

De Carolo's kenden inderdaad enkele slechte periodes. Zo pakte het op een bepaald moment een povere twee op vijftien om niet veel later zelfs een reeks van één op achttien te laten noteren. Simpelweg te weinig.

Nochtans begon het seizoen erg goed voor de Zebra's aangezien ze zelfs even koploper waren in de Jupiler Pro League. “Het is toch verrassend want ik had niet gedacht dat ze zo’n dip gingen krijgen”, zegt Van Meir die ook het transferbeleid van Charleroi hekelt.

“Ik denk dat het vooral te wijten is aan de wintertransfers die niet gerendeerd hebben. Teodorczyck en Berahino hebben bijvoorbeeld zwaar teleurgesteld. Dan zit je opeens in een slechte periode en dan is het heel moeilijk om het tij te keren. Met één winstmatch in twaalf wedstrijden is het eigenlijk verrassend dat je nog kan meespelen”, aldus de gewezen Charleroi-speler.

Beerschot

© photonews

Niet alleen Charleroi maar ook tegenstander Beerschot stond dit seizoen even op kop in de competitie al moesten ook zij op een gegeven moment de rol lossen. “Beerschot is heel wisselvallig sinds het vertrek van Losada, de ene week behalen ze een goed resultaat en de andere week een slecht", stelt Van Meir.

Vermoeidheid

Op het Kiel wordt er gesproken over vermoeidheid bij de spelers na een lang seizoen. De analist kan daar begrip voor tonen: “Ik denk dat zij lang hebben geteerd op het succes van hun promotie maar momenteel is dat gewoon weer een klein beetje minder.”

Van Meir heeft naar eigen zeggen wel bewondering voor de prestaties van de promovendus en dicht hen zeker kansen toe met het oog op de play-offs: “Zij zijn zeker één van de kandidaten voor de top acht alleen is het al heel lang geleden dat ze thuis nog eens gewonnen hebben en dat is toch een rare vaststelling. Ze winnen bijvoorbeeld vier keer op rij op verplaatsing maar thuis lukt het niet.”

Bonus

Voor de Mannekes is alles wat er dit seizoen nog bijkomt een mooie bonus aangezien het oorspronkelijke doel, namelijk handhaving in 1A, al een tijdje bereikt is. “Het is natuurlijk wel zo als je bovenaan staat wil je daar zolang mogelijk blijven maar ik denk niet dat dat voor hen een noodzaak is zoals dat het bijvoorbeeld voor Anderlecht wel het geval is”, zegt Van Meir. "Ze hebben een fantastisch seizoen achter de rug. Ze hebben zich heel snel gehandhaafd in 1A en dat is uiteindelijk het belangrijkste.”