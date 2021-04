Fans Anderlecht stellen veel vragen over huurling, maar hoeven zich geen zorgen te maken

De voorbije dagen hebben Marc Coucke en Peter Verbeke nogal wat vragen gekregen over Majeed Ashimeru. Na twee basisplaatsen zijn de meeste fans overtuigd van diens kwaliteiten en hopen ze dat de Ghanees aangekocht wordt. Daar hoeven ze zich amper zorgen over te maken.

Die deal is al zo goed als rond. De 2,5 miljoen euro die Anderlecht moet betalen om hem definitief over te nemen van RB Leipzig zal betaald worden. Bij de onderhandeling over zijn huur waren ze zelfs zo overtuigd van zijn kwaliteiten dat ze meteen vierjarig contract lieten opstellen, dat hij kan tekenen zodra de aankoop gebeurd is.

Er is in Neerpede nooit twijfel geweest, zelfs niet toen het lang duurde vooraleer hij in de ploeg kwam. Vincent Kompany was heel voorzichtig met de aanvallende middenvelder die net een coronabesmetting achter de rug had toen hij aankwam.

Kompany was op dat moment ook zoekende, want de ploeg draaide niet en hij wou eerst inzetten op meer verdedigende stabiliteit. Die heeft hij nu gevonden met Trebel en Ashimeru, die meer vrijbuiter is, mag aanvallend zijn ding doen.