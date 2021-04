'Anderlecht gaat concurrentie met topclubs aan voor vleugelback met flink prijskaartje'

RSC Anderlecht wil er ook in het seizoen 2021-2022 staan en als het even kan aan de absolute top van de Belgische competitie. Daartoe speurt het nu de markt af.

Volgens Portugese bronnen is RSC Anderlecht daarbij uitgekomen bij ene Fali Candé, een 23-jarige linkervleugelverdediger van Portimonense.

De man uit Guinee-Bissau speelt al zijn hele carrière in Portugal en zat onder meer bij de jeugd van Benfica en Porto.

Die laatste ploeg zou ook nog steeds wat in hem zien, maar de verdediger die dit seizoen al twee goals maakte in zestien matchen heeft een miljoenenclausule in zijn contract staan. Hij ligt nog tot 2024 onder contract bij Portimonense bovendien.