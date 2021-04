Francky Dury stelt twee keer zelfde probleem vast bij Zulte Waregem: "Ik ben eigenlijk verrast"

Francky Dury wil graag met Zulte Waregem naar play-off 2. Om die plek af te dwingen, zijn er ook in de laatste fase van de reguliere competitie nog prestaties van het team nodig en liefst over de gehele 90 minuten. Dat was zaterdagavond niet het geval.

"Mechelen heeft verdiend gewonnen", geeft Francky Dury ruiterlijk toe. "In de eerste helft hadden we veel problemen met hun technische combinatievoetbal en de lopende mensen. Daardoor wonnen we weinig duels. Na 35 minuten zijn we gaan aanpassen. Ik vond onze tweede helft beter. We hebben wel wat pech gehad dat meteen na de 2-1 Mechelen de 3-1 scoort en meteen na de 3-2 de 4-2 volgt."

Wel opvallend dat Zulte Waregem maar flauwtjes acteerde in de eerste helft. Dat was in de vorige wedstrijd tegen Eupen immers ook het geval. Toen kwam Essevee er nog mee weg, deze keer niet. "Vorige week tegen Eupen was het hetzelfde. Ik ben eigenlijk verrast. We kennen de kwaliteiten van Eupen en die van Mechelen. We wisten dat KV na een verliespartij voluit ging gaan. Hopelijk valt het niet meer voor."

Defensieve problemen

Een andere vaststelling is de defensieve problemen waarmee Dury geconfronteerd werd. Naast de vier tegendoelpunten moest doelman Bostyn nog met een resem reddingen uitpakken. "Als Marcq er bij zou zijn, zou dat ook niet alles oplossen. Ik wil geen gemakkelijk excuus gebruiken. Je valt aan en je verdedigt met zijn allen."

De tegenstander had ook een zekere verdienste. "Er waren heel veel snelle positiewissels bij Mechelen en wij hadden geen druk op de bal. Op het middenveld hebben we heel veel problemen gehad qua recuperatie. Dan kom je defensief onder druk te staan. Die les moeten we niet met vijf man trekken, maar met zijn allen."

Competitief voor play-off 2

Komt dit nu zwaar aan? "Ieder verlies is voor een coach een zware ontgoocheling. Ik wist dat we hier konden verliezen, maar ik ben ontgoocheld over onze eerste 35 minuten." De klus tegen Gent klaren dan maar, liefst met een betere eerste helft. "We zijn nog competitief voor play-off 2. Er rest nog één match en er doen nog veel ploegen mee. We weten dus wat we moeten doen."