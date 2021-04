Huurling wil terugkeer naar Club Brugge ten alle prijze vermijden

Gisteren lieten we u al weten dat de kans dat Emmanuel Dennis bij 1.FC Köln blijft, onbestaande is. Normaal gezien zou hij dus moeten terugkeren naar Club Brugge deze zomer, maar dat wil hij toch vermijden.

Dennis slaagt er bij de Duitse club zelfs niet meer in om een plaatsje in de wedstrijdselectie te versieren. De 23-jarige Nigeriaan heeft ook geen zin om naar blauw-zwart terug te keren. Ook Philippe Clement zal er waarschijnlijk geen behoefte aan hebben om de winger - met wie hij toch wat last had - te zien terugkeren.

Volgens HLN is de entourage van Dennis al aan de slag gegaan en zijn ze de gesprekken met Atalanta opgestart. In Brugge heeft Dennis nog één jaar contract en ze willen uiteraard nog een transfersom.