De vele vraagtekens rond Lukas Nmecha... Spits wil zelf blijven, City wacht af

Anderlecht heeft zestien spelers dat het verhuurt, maar heeft er ook zes dat het zelf huurt. Het wordt geen sinecure om die te houden. Maar in een ideale wereld houden ze er toch drie. Al wordt de belangrijkste een heel delicate zaak: Lukas Nmecha.

Dat Lukas Nmecha 'iets speciaals' had, werd al duidelijk van bij de eerste wedstrijden die de Duitser speelde. Maar in de loop van het seizoen heeft de 22-jarige aanvaller heel wat progressie gemaakt. Tegen Club Brugge nam hij quasi de hele aanval alleen op zijn schouders. En hij scoorde ook nog eens een veldgoal.

Dat is duidelijk het werkpunt voor hem: meer aanwezig zijn voor doel. Ook gisteren dook hij te veel de hoeken in om zijn ploeg te helpen. Een gebrek aan werklust zal men hem nooit kunnen verwijten. Dat is ook iets wat Kompany telkens benadrukt: "Je kan een mindere wedstrijd spelen, maar doe je werk voor de ploeg." Al zou dat in het geval van Nmecha iets minder mogen zijn.

Meerwaarde gecreëerd

Soit, dat terzijde. In onze gedachtengang zijn er drie spelers die Anderlecht moet proberen houden: Matt Miazga, Majeed Ashimeru en Nmecha natuurlijk. Momenteel zijn er nog geen geruchten over geïnteresseerde ploegen, maar iedereen kent ook zijn situatie. Manchester City leende hem uit zonder aankoopoptie en intussen is zijn marktwaarde van 3,5 miljoen euro naar 10 miljoen gestegen.

Opdracht geslaagd voor de Mancunians, die nu moeten beslissen of ze zijn contract zullen verlengen. Waarschijnlijk wel. En dan is de afweging of hij bij Anderlecht nog meer progressie kan maken. Europees voetbal zou in die optiek een meerwaarde zijn. Want anders is de kans groot dat ze zijn marktwaarde in een grotere competitie nog wat meer willen opkrikken.

Nmecha ziet het zitten

Het helpt natuurlijk dat Vincent Kompany goeie contacten heeft met City, maar zelfs met dat in rekening te brengen, zullen ze geen cadeau's uitdelen. Nmecha zelf staat open voor een verlengd verblijf, want hij voelt zich goed in de hoofdstad en binnen de kleedkamer. Hij is en voelt zich belangrijk. Die zekerheid heeft hij nergens anders.

Maar het financiële plaatje is even belangrijk. Nmecha verdient om en bij het miljoen euro per jaar. Dat is hij waard, maar daar bovenop komt ook nog de huursom. En Anderlecht zou bij een deal ook graag een aankoopoptie bedingen, maar daar staat City niet om te springen. Nog veel vraagtekens dus...