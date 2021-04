Net als in 2019 moet Philippe Clement een héél belangrijke knoop doorhakken

Philippe Clement moet deze zomer een héél belangrijke knoop doorhakken. Zonder ongelukken pakt de coach van Club Brugge een derde titel op rij. Tijd om het ijzer te smeden nu het warm is?

2018-2019 KRC Genk

2019-2020 Club Brugge

2020-2021 Club Brugge (?)

De voorbije drie seizoenen kan bij de Belgische landskampioen ook simpelweg de naam van Philippe Clement gezet worden. Hij stond aan het roer toen respectievelijk KRC Genk en Club Brugge het kampioenschap wonnen.

Anno 2021 moet het al héél fout lopen om blauw-zwart van een tweede opeenvolgende titel te houden. RSC Anderlecht en Antwerp FC wonnen onlangs dan wel van Club Brugge, maar dan nog mogen we niet vergeten dat play-off 1 slechts zes in plaats van tien wedstrijden zal tellen.

Ondertussen wordt Clement meer en meer gelinkt aan een vertrek bij blauw-zwart. De coach moet - net als in 2019 - een enorm belangrijke knoop doorhakken. We verplaatsen ons even in zijn schoeisel.

Ja, want…

Na drie opeenvolgende Belgische landstitels kan Clement simpelweg niet meer beter doen. Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert azen op een Europees succes, maar Clement liet bij de start van dit seizoen al weten dat in zo’n geval alles moet meezitten.

Al zal een eventueel vertrek vanzelfsprekend ook afhangen van de geïnteresseerde clubs. Clement lijkt twee voorwaarden te hebben: een grotere competitie dan de Jupiler Pro League én een team dat niet tegen de degradatie moet vechten.

Nee, want…

Club Brugge is dé club van Clement. De voormalige middenvelder was tussen 1999 en 2009 actief op Jan Breydel, werd er vervolgens beloftencoach en assistent-coach alvorens zelf T1 te worden. Bovendien zette hij in 2019 al eens héél véél op het spel door Genk te verlaten voor blauw-zwart.

Bovendien zijn er nog uitdagingen in België. We schreven hierboven al over de Europese successen, maar de komende seizoenen zal er meer tegenstand te vinden zijn in België. Antwerp FC groeit seizoen na seizoen, terwijl ook Vincent Kompany met Anderlecht opnieuw in aantocht is om aan te sluiten bij de top.