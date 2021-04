Voor Vercauteren is er geen twijfel wie er straks mee in play-off 1 zit

Het wordt vandaag nog spannend in Sint-Truiden en Oostende, de twee ploegen die nog aanspraak maken op play-off 1. Al is er voor Frank Vercauteren geen enkele twijfel wie het gaat halen.

Vercauteren heeft alle vertrouwen in zijn ex-club. “Ik zeg al maanden dat Anderlecht erbij zal zijn. Ik ga nu niet van gedacht veranderen. Integendeel. Er is geen twijfel", zei hij gisterenavond.

En hoe gaan die play-offs verlopen? Legt Antwerp zich al neer bij de titel van Club. "Daar kijk ik niet naar. Als ze straks winnen, is het verschil enorm. Daar gaan we ons niet meer mee bezighouden. Wij willen Europees spelen en dat is de ambitie van elke ploeg in play-off 1. De bekerfinale kan ons al meer duidelijk maken, maar we willen het best mogelijke ticket."