Louis Verstraete over vertrek bij Gent: "Ik dacht dat ik wel goed genoeg was"

Louis Verstraete redde Waasland-Beveren op de laatste speeldag van de reguliere competitie nog van een rechtstreekse degradatie naar 1B. Verstraete is , in zijn tweede passage, toch wel een titularis te noemen bij de Waaslanders. Al was het niet altijd zonneschijn in de carrière van de middenvelder...

Verstraete is een jeugdproduct van AA Gent, en maakte ook zijn debuut in de eerste ploeg bij de Gentenaren. Toch moest de middenvelder in het seizoen 2019/20 De Buffalo’s verlaten, en dat deed pijn voor de 21-jarige… “Toen ik hoorde dat ik weg moest bij AA Gent, was dat niet fijn om te horen”, vertelde de Belg in een interview met Sport/Voetbalmagazine. “Ik heb heel mijn jeugd bij De Buffalo’s gespeeld en ik kom uit de regio” “Ik dacht ook gewoon dat ik goed genoeg was, dat maakte het nog eens extra pijnlijk. Uiteindelijk trok ik naar Antwerp, door The Great Old kreeg ik uitleenbeurten aan KV Oostende en Waasland-Beveren”, aldus Louis Verstraete die nu het mooie weer maakt in Beveren.