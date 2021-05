Anderlecht ziet twee overbodige spelers terugkeren naar Neerpede, twee van velen...

RSC Anderlecht heeft twee spelers die weer terugkeren naar Neerpede. Het was al bekend dat Nkaka ging terugkomen van Paderborn. Maar nu wordt ook de optie van Makarenko bij KV Kortrijk niet gelicht. Nkaka en Makarenko keren dus weldra terug naar Brussel.

Makarenko zal volgend seizoen dus niet meer te zien zijn in het Guldensporenstadion. De Oekraïner zou volgens de West-Vlaamse club te veel met het Europees kampioenschap in het hoofd zitten. Makarenko is na Nkaka de tweede speler die zal moeten terugkeren naar Anderlecht.

Nkaka en Makarenko zijn een van de vele spelers die terugkeren naar het Astridpark. Anderlecht heeft nog een legertje huurlingen in het buitenland zitten, waarvan de meeste zullen terugkomen. Afwachten dus wie volgt…