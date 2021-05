Julien De Sart vertrekt bij KV Kortrijk

Julien De Sart verlaat KV Kortrijk nadat er geen overeenkomst is gevonden over een nieuw contract.

Julien De Sart verlaat definitief KV Kortrijk. Dit hebben zowel club als speler vandaag bekendgemaakt. “Ik weet dat KV Kortrijk een grote financiële inspanning heeft gedaan om mij langer te houden, maar ik ben 26 en dat is het moment om hogerop te gaan spelen, om mijn carrière verder uit te bouwen”, zegt Julien De Sart.

De Sart kwam in augustus 2018 over van Middlesbrough. Hij speelde 91 wedstrijden in het shirt van KV Kortrijk waarin hij 11 keer tot scoren kwam en 10 assist gaf.