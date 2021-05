Vier ploegen, waaronder twee Belgische topclubs, hebben contact opgenomen met de manager van Michael Frey

Michael Frey zal nu terugkeren naar Fenerbahçe, maar de kans dat hij daar zal blijven, is klein. De aanvaller heeft nog een contract van één seizoen bij de Turkse club, maar verschillende clubs toonden al interesse in de Zwitser.

Daar zijn ook twee Belgische topclubs bij, want volgens de Turkse journalist Ekrem Konur zouden Anderlecht en KRC Genk contact opgenomen hebben met de manager van Frey. Ook het Duitse Hamburg en het Spaanse Osasuna zouden interesse tonen.

