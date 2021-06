Hoe zit dat nu met verdediger RSC Anderlecht? We staken ons licht even op in Griekenland ...

Elke zomer wel hetzelfde gerucht over een speler van RSC Anderlecht en nieuws vanuit Griekenland. Maar wat is er van aan? AEK Athene zou ook deze zomer een poging willen doen om Ognjen Vranjes terug naar Griekenland te halen. Het is een gerucht dat elk jaar opnieuw de kop opsteekt, maar vaak ook uiteindelijk in dovemansoren blijkt te vallen. Vranjes heeft nog een jaar contract, dus om te cashen is het nu wel sowieso het moment. Nu of nooit? Mogelijk zal het ook dit jaar niet anders zijn. In Griekenland klinkt het dat AEK Athene wel degelijk Vranjes nog steeds volgt, maar dat een deal niet makkelijk is. De Atheners hebben geen geld en weten niet meteen hoe ze Anderlecht op een andere manier kunnen overtuigen. Deze week waren er al geruchten dat Vranjes in Athene zou zijn, maar ook daar klopt vooralsnog niets van volgens onze bronnen.



