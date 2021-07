Ruud Vormer openhartig over toekomst: "Het is tijd voor de volgende stap"

Ruud Vormer heeft met vier titels, een beker en een Gouden Schoen al heel wat beleefd bij Club Brugge. Maar daar moet dit jaar nog iets bijkomen.

Met zijn 33 is Ruud Vormer één van de ouderdomsdekens bij Club Brugge. Noa Lang noemt hem zelfs ‘Papi’. Toch zit de Nederlander nog vol ambities.

Bij Club Brugge zal dat dit seizoen moeten gebeuren in de Champions League. Blauwzwart wil overwinteren. “Het moet er toch eens van komen? 't Zou in elk geval heel mooi zijn. Afgelopen seizoen zaten we er al heel dicht bij. Was dat schot van Charles tegen Lazio twee centimeter lager geweest…”, zegt Vormer aan HLN.

Het wordt alvast niet gemakkelijk om dat te realiseren. “Ach, het is een mooie uitdaging voor dit jaar. We hebben het daar onder elkaar soms ook over. Dat we op die manier weer geschiedenis kunnen schrijven, want Club slaagde er nog nooit in om ook na Nieuwjaar Champions League te spelen.”

Club Brugge eindigde drie jaar op rij op de derde plaats na de poulefase.