Kortrijk doet het anders (en beter) dan vorig seizoen, meningen over doelstelling lopen wel ietwat uiteen

KV Kortrijk is met een goed gevoel aan de competitie kunnen beginnen. Tegen Seraing werd gewonnen én een eerste clean sheet bijgeschreven: 2-0.

"Het is altijd een beetje koffiedik kijken: waar sta je na een voorbereiding van zes weken, wat zegt zo'n eerste wedstrijd na al die oefenmatchen?", aldus Timothy Derijck na de 2-0 zege tegen Seraing.

"We hebben kansen weten te ontwikkelen, hebben kunnen scoren en hebben weinig weggegeven én een clean sheet. Een goede seizoenstart is belangrijk. Vorig jaar hebben we dat gezien in de eerste match tegen Waasland-Beveren."

Zware start

"Nu volgen Antwerp en Genk, dus een eerste driepunter was belangrijk. We moeten het nu vooral van match tot match bekijken, maar we willen een veilig seizoen draaien. We hebben een ander ideaa nu dan vorig seizoen, we spelen vanuit de organisatie en gaan niet pressen indien het niet nodig is."

Teddy Chevalier hoopt wel op de top-8: "Het zou fantastisch zijn om play-offs te kunnen spelen. Met play-offs zou ik blij zijn, zelfs als ik dan zelf maar pakweg twee goals maak. Maar dit is maar een eerste match, er is nog veel hard werk voor de boeg."