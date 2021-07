Dit seizoen moet Benson wel doorbreken bij Antwerp: "Als je in dat soort matchen presteert, verwacht je eigenlijk dat je het overal kan"

Manuel Benson moet dit seizoen de X-factor van Antwerp kunnen worden. De vinnige aanvaller kon zich vorig seizoen niet doorzetten en werd zelfs uitgeleend aan het Nederlandse PEC Zwolle.

Wat mogen we dan dit seizoen verwachten van de 24-jarige flankaanvaller? "Ik ben hier begonnen met de instelling: ik ga spelen. We zien wel hoe vaak en hoeveel minuten. De tijd zal het uitwijzen. Mijn uitleenbeurt van een paar maanden bij PEC Zwolle heeft me deugd gedaan. Als je daar aankomt en je bent meteen belangrijk, dan pak je vertrouwen", vertelt hij in HLN.

"Da's een wereld van verschil met af en toe invallen. Tegen ploegen als Ajax en PSV heb ik prima wedstrijden gespeeld. Voor mij waren dat interessante meetpunten. Als je in dat soort matchen presteert, verwacht je eigenlijk dat je het overal kan."

Zwolle wou hem houden, maar de financiële aanbieding was nogal laag. "Tegelijkertijd had ik in het tussenseizoen goede gesprekken met het bestuur van Antwerp - dat me trouwens altijd is blijven volgen - en met de nieuwe trainer. Een week na zijn aanstelling belde de coach me al op tijdens mijn vakantie. Daaruit bleek dat er op mij wordt gerekend. Los daarvan ben ik gewoon graag bij Antwerp."