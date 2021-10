Edward Still kan opnieuw rekenen op Nicholson: "We staan onder druk"

Na nul op zes tegen Club Brugge en KV Mechelen wil Edward Still Sporting Charleroi tegen KV Kortrijk opnieuw de drie punten zien pakken.

“We staan onder druk”, aldus coach Edward Still op zijn persconferentie naar aanleiding van het duel tegen Kortrijk. “We mogen geen derde keer op rij verliezen. Anders riskeren we met een bangelijk gevoel de competitiebreak in te gaan.”

Still was vooral ontevreden over het duel tegen KV Mechelen. Daarin leverde het balbezit te weinig op. ”Ons overwicht was te passief. Het ontbrak ons aan diepte en percussie. Dat moeten we opossen, al wordt het niet simpel.”

Still kan wel rekenen op Shamar Nicholson. Na zijn jukbeenbreuk tegen Club Brugge is hij na een operatie, met masker aan, opnieuw van de partij. Ook Guillaume Gillet is terug.