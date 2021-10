Sinan Bolat keert zondag met AA Gent terug naar Antwerp: "Wederzijds respect nog altijd aanwezig"

Sinan Bolat hield donderdagavond zijn netten schoon in het duel tegen Anorthosis (2-0). De Turkse Limburger tankte zo vertrouwen voor de voor hem speciale wedstrijd van zondag: dan gaat AA Gent op bezoek bij Antwerp, de ex-club van Bolat.

In de competitie speelt AA Gent wisselvallig, maar in de Conference League wonnen de Buffalo's hun eerste twee duels. Bolat incasseerde daarin nog geen doelpunt. "Ik mag tevreden zijn over mijn prestaties", aldus Bolat bij Het Nieuwsblad. "Je ziet het verschil met vorig seizoen. Toen waren de teamprestaties niet goed en dan ga je mee in die flow. Dit seizoen geven we als ploeg niet veel weg. Mijn laatste drie tegendoelpunten kwamen telkens uit strafschop, defensief zit het dus wel snor."

Dat zal zondag ook nodig zijn als AA Gent op bezoek gaat bij het Antwerp van topschutter en man in vorm Michael Frey. "Terugkeren naar de Bosuil? Dat zorgt niet voor extra motivatie, maar het doet altijd deugd om mensen terug te zien met wie ik drie jaar lang een goede band had. Dan heb ik het over de materiaalman, de terreinverzorger, maar ook het bestuur en uiteraard de fans", aldus Bolat.

"Ik heb nog contact met Faris Haroun en Ritchie De Laet, voor het overige blijven er niet veel spelers over waarmee ik samengespeeld heb. De situatie met Antwerp is goed te vergelijken met die van Standard, waar ik vier fantastische jaren gekend heb. Ik heb daar altijd een fantastische band gehad met de fans. Dat wederzijds respect is nog altijd aanwezig en dat is bij Antwerp niet anders", besluit de goalie van AA Gent.