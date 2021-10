"Dan wordt Anderlecht echte uitdager van Club Brugge"

RSC Anderlecht en Club Brugge hielden het afgelopen weekend op een 1-1 gelijkspel. Is de kloof stilaan gedicht?

Neen, uiteraard niet. Club Brugge was de voorbije jaren in the long run van het seizoen nog te sterk voor Anderlecht.

Uitdager

Bij paars-wit zijn ze opnieuw aan het bouwen, bij blauw-zwart staat er al enkele jaren iets op poten dat ook vruchten afwerpt - tot in de Champions League aan toe.

Maar Anderlecht is wel bezig met de kloof kleiner te maken. "Als ze efficiënter worden, dan kunnen ze een echte challenger worden van Club", meent Killian Overmeire in Sport/Voetbalmagazine.