Noa Lang ten voeten uit: "Een beetje risico mag hé, ik hou daar ook wel van"

Noa Lang liet zich in de topper tegen Anderlecht niet meteen van zijn beste kant zien, maar volgens zijn stiefvader mag dat wel eens.

Tegen Anderlecht kreeg Noa Lang weer problemen met het publiek en de scheidsrechters, tot grote frustratie van Philippe Clement én Louis Van Gaal. Clement liet al weten dat er na de interlandbreak een stevig woordje met Lang gesproken zal worden over dat ongepast gedrag.

De stiefvader van Noa Lang begrijpt de kritiek, maar kan er ook om lachen. “Ik leg dat ook uit, dat hij moet uitkijken met zijn gedrag”, aldus Nourdin Boukhari bij ESPN. “Dat mag, als je 3-0 of 4-0 voor staat en het in het slot van de wedstrijd is. Niet bij 1-1 in het midden van een match.”

De oud-speler van Ajax heeft daar in sommige gevallen geen probleem mee. “Een beetje risico mag hé, ik hou daar ook wel van. Dat maakt hem speciaal. Maar soms moet je ook gewoon je mond dichthouden en even slikken. Doorgaan.”