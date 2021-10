Het debuut van de 3D-lijn zorgde voor wrevel: "Onze dynamiek gebroken" en "Heel lang wachten"

Bij de afgekeurde 3-0 van Dragus in Standard - OH Leuven duurde het zeven minuten voor de 3D-technologie zijn werk deed. Bij de Luikenaars werd daar achteraf over gesakkerd.

Het duurde niet minder dan zeven minuten voor de 3D-technologie het doelpunt van Denis Dragus afkeurde voor buitenspel. Het was dan ook heel erg nipt.

Dynamiek gebroken

"Het heeft onze dynamiek wel wat gebroken, dat is een zekerheid. Maar het had ook niet gehoeven, we moeten ons daar niet door van de wijs laten brengen", aldus coach Elsner achteraf.

"Als het 3-0 wordt, dan is het natuurlijk een andere match", aldus goalgetter Dragus. "Het was zeer nip, ik wil er niet over praten. Waar is het voordeel voor de aanvaller? En zeven minuten, dat is lang wachten."