Reacties na #ZWAANT: "Gespeeld voor de coach" en "Mooiste compliment dat er is"

Zulte Waregem overkwam tegen Antwerp een aantal heel moeilijke momenten. Met dank aan veel vechtlust, ook bij de spelers.

Er was boegeroep én een vroege achterstand. "We wisten op voorhand dat er een actie gepland was door de fans. We hebben daar tijdens de week over gesproken", aldus kapitein De Bock.

Mooiste compliment

"Ik wilde snel terug zijn om als kapitein ook mentaal een rol te kunnen spelen. We hebben als team getoond dat we moeilijke momenten kunnen overkomen. Deze match hebben we voor de coach gespeeld, zolang hij onze leider is doen we dat."

Woorden die aankwamen bij de coach: "Dat is het mooiste compliment dat je kan krijgen", aldus Dury. "We moeten allemaal dicht bij elkaar kruipen. Dat heb ik ook gezegd na de match. Aan de staf, aan de medewerkers."