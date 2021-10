Gert Verheyen héél duidelijk en scherp na aanval: "Wie dat doet is een lafaard"

Het supportersgeweld in België neemt zienderogen toe. En daar kan ook Gert Verheyen niet om lachen. Integendeel.

Er waren de voorbije weken heel wat incidenten met supporters, met als meest treurige zaak de fan van Manchester City die door een Clubsupporter werd neergeslagen.

Lafaard

"Wie iemand keihard in het gezicht slaat, die heeft dat al vaker gedaan", aldus Gert Verheyen duidelijk in Het Nieuwsblad.

"Dan zie je daar geen probleem meer in, dat zit in u. Als je een 63-jarige mens die zo goed als alleen is in een tankstation aanpakt, dan ben je een lafaard."