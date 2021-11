Hoe wankel staat de stoel van Priske? "Verwachten signaal tegen Anderlecht" en "Interbreak gebruiken voor evaluatie"

De kansloze nederlaag tegen Fenerbahçe is hard aangekomen bij Antwerp. Het spel is al weken niet goed en dat baart de bestuurstop zorgen. Tegen Anderlecht lijkt Brian Priske best te winnen als hij na de interlandbreak nog aan het roer wil staan bij The Great Old.

Algemeen directeur Sven Jaecques weet dat de fans niet tevreden zijn. En het bestuur is dat ook niet. "In de competitie is ons puntenaantal goed, maar de bekeruitschakeling kan eigenlijk niet en ook het Europese parcours stemt ons niet tevreden", aldus Jaecques in HLN. "Na het verlies tegen Fenerbahçe verwachten we tegen Anderlecht een stevige reactie. Er moet een prestatie komen waar onze supporters zich in kunnen vinden."

Hangt de job van Priske dan af van die match? "Druk is er altijd", wou hij er niet openlijk op reageren. "Dat is zo als je bovenaan staat, dat is zo als je onderaan staat. Net als veel andere ploegen zullen wij de komende interlandbreak gebruiken om één en ander te evalueren."