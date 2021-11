Imke Courtois spreekt over haar favoriet in JPL: "Gewoon te goed voor België"

In de Jupiler Pro League staan op zondag vier duels op het programma. Daarbij komen ook heel wat interessante spelers in actie. Imke Courtois heeft alvast een duidelijke mening.

"Als je me vraagt wie heel straf bezig is, dan zeg ik Charles De Ketelaere. Hij blijft maar stappen zetten en speelt zich ook Europees in de kijker", aldus Imke Courtois in De Zondag.

Te goed

"Hij wordt gewoon te goed voor België, ik denk dat hij veel ploegen zal hebben om uit te kiezen. Hopelijk maakt hij een verstandige keuze."

"Serie A, Premier League, ... Charles De Ketelaere heeft het in zich. En een topclub zal hem wel uitlenen als ze voelen dat hij er niet klaar voor is."