Zirkzee met twee doelpunten belangrijk voor Jong Oranje

Bij Anderlecht is het vaak nog met ups en downs, maar bij Jong Oranje loopt het wel goed voor Joshua Zirkzee.

De Nederlandse U21-ploeg zit met Zwitserland in een spannende strijd verwikkeld om kwalificatie af te dwingen voor het EK in de zomer van 2023 in Roemenië en Georgië. De Nederlanders hebben een wedstrijd minder gespeeld dan de Zwitsers en staan drie punten achter. Een misstap kan hen dus zuur opbreken.

Jong Oranje nam het vrijdagavond in eigen huis op tegen Bulgarije, een van de zwakkere broertjes van de groep. Toch kwamen de Nederlanders op achterstand na twintig minuten dankzij Martin Minchev.

Nog voor de rust zette Ian Maatsen de bordjes weer gelijk en na een minuut in de tweede helft maakte Zirkzee de 2-1. In de blessuretijd scoorde Zirkzee ook nog eens een strafschop om de zege helemaal veilig te stellen. Een brace dus voor de Anderlecht-huurling. Tegen Zwitserland scoorde hij ook al 2x en tegen Moldavië één keer in deze kwalificatiepoule.