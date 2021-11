Dante Vanzeir dolgelukkig ondanks moeilijke invalbeurt: "Coach had me niet zoveel meegegeven"

Dante Vanzeir mocht tegen Wales een half uur meespelen als vervanger van Origi. Al liep het niet zo gemakkelijk voor Vanzeir.

Dante Vanzeir zal zijn debuut bij de Rode Duivels nog lang herinneren. “Het was geweldig om te debuteren in zo'n daverend stadion”, zei Vanzeir. “Dit zal ik mijn hele leven herinneren.”

Gemakkelijk was het alvast niet. “Onze tweede helft was wel niet zo goed meer. Na de gelijkmaker van Wales hadden we het moeilijk om kansen te creëren en bij bepaalde fases had ikzelf ook beter moeten doen. De coach had me evenwel niet zoveel meegegeven toen ik inviel omdat daar niet veel tijd voor was.”

De interlandbreak heeft Vanzeir heel wat bijgebracht. “Het niveau en de intensiteit op training waren enorm. Dat voel je vanaf de eerste minuut. Hier moet je dubbel zo snel denken als normaal, maar je pikt dat automatisch op. Dat tempo probeer ik nu mee te nemen naar mijn club.”