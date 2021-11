🎥 Voormalig speler van Antwerp en Beerschot heeft het aan de stok met een supporter in Schotland

Funso Ojo heeft zaterdag een wel heel bijzondere rode kaart gekregen. De middenvelder van Aberdeen kreeg een duw van een fan, ging verhaal halen en mocht daarop met zijn tweede gele prent op zak gaan douchen.

De dertigjarige Ojo, die uit de jeugdopleiding komt van PSV en daarna voor onder meer Antwerp, Beerschot en Willem II speelde, ging op slag van rust een duel aan in het strafschopgebied, kreeg een duwtje en liep door tot buiten het strafschopgebied. Bij de boarding kreeg hij een duw van een boze supporter van tegenstander Dundee United.

Ojo keerde terug naar de boarding om zijn onvrede kenbaar te maken en daar was scheidsrechter Robert Madden niet van gediend. Die presenteerde Ojo zijn tweede gele kaart. Daardoor stonden er nog maar twintig spelers op het veld, want eerder had ook Dundee-middenvelder Calum Butcher rood gekregen. Zonder Ojo ging Aberdeen door een late treffer van Ian Harkes met minimaal verschil onderuit.