Brys, Tissoudali en Vormer vs Cercle Brugge, Standard en Oostende

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

We weten allemaal dat Marc Brys tactisch een genie is of kan zijn. En dat heeft hij met OH Leuven tegen herfstkampioen Union ook opnieuw bewezen.

Zijn plan klopte als een bus, met dubbele bezetting op de flanken en het vastzetten van het centrum, met als gevolg dat het anders aartsgevaarlijke duo Vanzeir-Undav uit de match werd gehouden.

Sterke Buffalo's

Is de geest (eindelijk) uit de fles bij AA Gent? Tegen Standard speelde het alvast een prima partij, waarin heel vaak gescoord kon worden.

De efficiëntie blijft een probleem, maar de Buffalo's scoorden er wel drie en stuurden de Rouches zo puntenloos naar huis. Tarik Tissoudali was andermaal de grote held bij Gent.

Het moeten moeilijke weken zijn geweest voor Ruud Vormer. Op de bank tegen Leipzig, gewisseld tegen Mechelen en nu ook in Genk op de bank moeten beginnen.

Dan maar invallen en je waarde tonen. Tekenend aan een kant, maar wel knap hoe hij zich sportief over de moeilijke momenten zet.

© photonews

FLOP

Cercle Brugge

We hadden het graag gehad over het eerbetoon aan Miguel Van Damme bij de top-rubriek of over het zwierig spel van De Vereniging.

Maar het zwierig spel heeft Yves Vanderhaeghe zijn kop gekost. En dus hoort Cercle ondanks alles toch bij de Flop-rubriek. Te makkelijk om het alweer op de coach te steken, die er echt wel het beste van maakt met beperkte mogelijkheden.

Standard

Hoe goed AA Gent was, zo zwak was Standard. Ook onder nieuwe coach Elsner is het nog wat met vallen en opstaan.

© photonews

En in de Arteveldestad was het gewoon bijzonder slecht. Er zit heel weinig lijn in het spel van de Rouches in alle gelederen.

Kustdip

KV Oostende moet zich door de resultaten van onder meer Leuven, Seraing, Zulte Waregem en Cercle Brugge ook stilaan zorgen gaan maken.

De 0 op 15 is pijnlijk, de defensieve fouten idem dito. En dus is het stilaan tijd om het tij te keren. Aan het Zeetje moet dat natuurlijk wel lukken.