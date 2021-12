Zirkzee krijgt nog meer kritiek op mentaliteit: "Vaak ben je meer met een Hugo Cuypers"

Gisteren schreven we ook al dat Joshua Zirkzee nog te veel rekent op zijn talent. De echte grinta om te winnen en te scoren zit er nog niet in. Ook Philippe Vande Walle, die zijn moederclub Bayern München op de voet volgt, heeft die indruk.

Zirkzee slentert te veel over het veld en gaat amper in duel. “Met zijn basiskwaliteiten kan hij de sterkste spits in België zijn, maar hij stelt zich vaak tevreden met een beperkt aantal geniale momenten per wedstrijd. Als hij zijn techniek zou kunnen koppelen aan strijdlust, kan Zirkzee onstopbaar worden, maar ja...", zegt Vande Walle in Het Nieuwsblad.

Zirkzee zal zich snel moeten herpakken, want hij was al niet zeker van zijn basisplaats. "Een ploeg heeft vaak meer aan een type zoals Hugo Cuypers bij KV Mechelen dan aan Zirkzee. Cuypers is wél agressief en strijdlustig.”