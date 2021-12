Patrick Goots haalt heerlijke anekdote naar boven over "zwaar mannen" onder Antwerpsupporters

Patrick Goots heeft met 'Patje Boem Boem' een eerste biografie klaar. Daarin komen enkele leuke anekdotes naar boven.

Zo komt Goots met een fantastisch verhaal over enkele “van die zwaar mannen” die hem na een match benaderden. “Ja, da kunde wel zeggen, dat ge Antwerpsupporter zijt, maar ge hebt ook voor den Beerschot gespeeld. En ik zat daar toch mee gewrongen, dus ik antwoord: Awel, ik zal het bewijzen dat ik van kleinsaf supporter ben”, vertelt Goots aan Het Nieuwsblad.

Hij doet de supporters dan ook een voorstel. “Over twee weken hier bij Jenny in 't café, een uur na de match. En dan ben ik twee weken later met mijn poëziealbum - een roze zelfs, vraag me niet waarom - naar dat café gestapt en heb ik ze de bladzijde getoond waarop mijn vader in 1978 een foto van Alfred Riedl uit Gazet van Antwerpen met kalkpapier had overgetekend in mijn album.”

“Daarnaast had hij ook geschreven dat hij hoopte dat ik ooit ook voor mijn favoriete ploeg zou kunnen spelen. Awel, die mannen begonnen te bleiten.”